ЄС виділить до 5 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії.

Новий проект Пропозиції Європейської Комісії передбачає надання Україні фінансової допомоги у розмірі 8 мільярдів євро у вигляді поєднання грантів і кредитів.

Про це Politico повідомили в п'ятницю два чиновники ЄС.

ЄС виділить до 5 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії, надані країнами ЄС, відповідно до їх внеску в бюджет блоку. Процентні платежі будуть субсидуватися з бюджету ЄС. За словами чиновників, сума, що залишилася, близько 3 мільярдів євро, буде надана у вигляді грантів.

Новий проект Пропозиції з'явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії на підтримку кредитів для України на суму до 9 мільярдів євро. Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву і вказав на власний двосторонній грант у розмірі 1 млрд євро.

Ця позиція змусила Італію і Францію, які також надавали двосторонню допомогу, також підняти питання, змусивши комісію повернутися до креслярської дошки.

За словами одного чиновника, хоча термінів поки немає, комісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту і країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.

Нагадаємо, з початку року Україна виплатила зовнішніх боргів на 1,5 мільярда доларів.

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