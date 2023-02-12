Попри складність ситуації в публічних фінансах через повномасштабну війну, індексація здійснюватиме вчасно.

Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, відомство готує проект рішення уряду, яке буде винесено на розгляд Кабінету міністрів найближчим часом.

Зазначається, що, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", індексація пенсій має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Тож індексація здійснюватиме вчасно попри складність ситуації в публічних фінансах через повномасштабну війну.

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Нагадаємо, 11 лютого у Мінсоцполітики повідомляли, що індексація пенсій очікується у квітні.

Виплата пенсій в Україні

Українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Після повномасштабного вторгнення Росії, індексація пенсій була проведена 1 березня 2022 року, підвищені пенсії отримали близько 10 млн людей, а середній розмір підвищення становив 380 грн.

Після індексації середня пенсія в Україні становила 4 400 грн, а для військових, яким минулого березня вперше проіндексували пенсійні виплати - 8 500 грн.

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