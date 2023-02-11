Індексація пенсій очікується у квітні.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Міністерство соціальної політики працює над розрахунками індексації пенсій.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила очільниця відомства Оксана Жолнович, зазначивши при цьому, що індексація очікується у квітні.

"Ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки", - наголосила Жолнович.

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Міністр соціальної політики заазначила, що у 2023 році передбачається інфляція в розмірі 28 відсотків, але це не означає, що саме на стільки будуть підвищені пенсії, оскільки формула індексації враховує й інші чинники.

Індексація під час війни:

Після повномасштабного вторгнення Росії на територию України внаслідок індексації пенсій, проведеної 1 березня 2022 року, підвищені пенсії отримали близько 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення становив 380 гривень.

Після індексації середня пенсія в Україні становила 4 400 грн, а для військових, яким ми в березні вперше проіндексували пенсійні виплати, - 8 500 гривень.

Планової індексації пенсій у квітні не було, але пенсії перерахували працюючим пенсіонерам. Таких в Україні приблизно 2,5 мільйона.

Пенсію підвищили особам, які мали не менше 24 місяців страхового стажу з моменту призначення пенсії. Перерахунок відбувся автоматично. Розмір надбавки залежав від одержуваної зарплати і кількості відпрацьованого стажу.

Самі надбавки були виплачені лише в липні, коли дані про стаж отримав Пенсійний фонд. Тобто фактично пенсії зросли влітку, але перерахунок відбувся у квітні.

З 1 жовтня 2022 року провели перерахунки мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців на тлі збільшення мінімальної зарплати з 6,5 до 6,7 тисячі гривень. Крім того, очікується, що з 1 грудня пенсії підвищать, але вже завдяки збільшенню прожиткового мінімуму.

Також з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тис.грн.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро.

У березні 2023 року планується індексація пенсій у розмірі 5,4%.

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