Зазвичай МВФ не надає повноцінні кредитні програми країнам, які воюють.

Міжнародний валютний фонд готовий надати істотну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми, заявила керівний директор Фонду Крісталіна Георгієва.

В інтерв'ю Bloomberg Георгієва зазначила, що "ґрунтуючись на діях української влади" у Фонді впевнені, що може бути надана "значна підтримка".

"Ми дуже швидко просуваємося по новій програмі, тому що у нас є міцна основа для неї з програми з моніторингом правління, яку ми щойно завершили. Ми, безумовно, говоримо про більш тривалий термін, тому що очевидно, що виклики української політики не зникнуть найближчим часом", – додала вона.

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За її словами, корпоративне управління і боротьба з корупцією стануть основною частиною програми.

"Україна може домогтися прогресу в боротьбі з корупцією, тому що люди не потерплять, щоб гроші крали, коли падають бомби. Я не чула ні спроб прикрасити проблему, ні відсутності бажання працювати з нами", – сказала вона.

Співпраця України з МВФ

Раніше в лютому МВФ почав готуватися до перегляду моніторингової програми в Україні. Виконання поточної моніторингової програми було оцінено як високорезультативне.

За інформацією джерел Bloomberg, Офіс президента Володимира Зеленського розраховує на укладення нової угоду з уже в наступному місяці. Мета - отримати 5 мільярдів доларів протягом першого року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у понеділок, що Україна розраховує отримати понад 15 мільярдів доларів у рамках багаторічної програми з двох частин, яка передбачатиме негайну фінансову підтримку та підтримку структурних реформ, які сприятимуть відновленню.

На даний момент Україна отримала допомогу в розмірі 2,7 мільярда доларів від МВФ в рамках інструменту швидкого фінансування під час війни.

Зазвичай МВФ не надає повноцінні кредитні програми країнам, які загрузли у військових конфліктах. Однак Фонд може зробити виняток, враховуючи масштаб війни в Україні та її значення для світу.

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