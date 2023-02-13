Сьогодні місія Фонду розпочинає дискусії з представниками влади України.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала підготовку до перегляду моніторингової програми в Україні.

Про це повідомила прес-служба фонду з посиланням на його постійного представника в Україні Ваграма Степаняна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм починає сьогодні дискусії з представниками влади з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю Ради директорів", - йдеться в заяві.

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Війна в Україні та позиція МВФ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

Раніше в Нацбанку заявляли, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ та отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

На початку жовтня 2022 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримав виділення Україні близько 1,3 млрд доларів.

13 жовтня 2022 року екстрене фінансування від МВФ у розмірі $1,3 мільярда надійшло в Україну.

17 жовтня МВФ почав роботу над новою програмою з Україною. Раніше колишній глава Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 млрд доларів.

21 жовтня місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про завершення продуктивної дискусії і продовження в найближчі тижні роботи над обговоренням нової програми.

22 жовтня 2022 року в МВФ рекомендували Україні не знижувати податки.

22 листопада 2022 року в МВФ озвучили прогноз щодо стабілізації української економіки.

23 листопада Україна і МВФ досягли домовленості щодо моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду.

19 грудня Рада виконавчих директорів МВФ обговорила ухвалену керівництвом МВФ моніторингову програму із залученням ради Фонду (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) для України.

20 грудня 2022 року МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

22 грудня 2022 року МВФ оприлюднив Меморандум нової програми для України.

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