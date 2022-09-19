Головна обставина - це подорожчення логістики через військові дії.

У Національному банку України назвали головні причини того, що в банках спостерігався деякий дефіцит готівкової валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів на брифінгу перший заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.

"Основна причина - це війна. Раніше логістика готівковим доларом забезпечувалася літаками через відповідні комерційні банки. Зараз, у зв'язку з війною, це відбувається іншим транспортом у значно меншому обсязі. Значно зросли витрати на це, відповідно зросла і логістика. Тому був незначний дефіцит валюти", - сказав він.

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При цьому Фурман додав, що станом на зараз ця проблема вже на шляху вирішення.

"Національний банк втрутився в цю проблему, вирішивши її через продаж банкам готівкового долара та євро, і сьогодні, я спілкувався з багатьма банками, проблеми у цьому питанні немає. Разом з тим, центробанк сприяє тому, щоб комерційні банки були більш конкурентними на фоні небанківських фінансових установ, зокрема обмінників", - зазначив банкір.

Нагадаємо, в українських обмінниках і банках з початком війни з’явився дефіцит валюти.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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