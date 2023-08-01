Облікова ставка і надалі залишатиметься високою.

Національний банк відійде від фіксованого валютного курсу, як тільки дозволятимуть відповідні передумови.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час дискусії "Новий макроекономічний прогноз для України: яким буде курс, ВВП та інфляція? ", яку організував Центр економічної стратегії.

"Відповідно до нещодавно опублікованої стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більш гнучкого обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування, ми будемо працювати над створенням відповідних передумов для того, щоб перейти від фіксованого обмінного курсу до більшої гнучкості, і ми маємо намір це зробити, як тільки нам дозволять відповідні передумови", - сказав він.

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Водночас, за словами Ніколайчука, навіть за нового режиму, особливо на перших стадіях, для НБУ дуже важливо буде забезпечувати курсову стабільність як передумову в тому числі для продовження зниження інфляції.

Крім цього, він додав, що Нацбанк планує і надалі залишати облікову ставку на високому рівні.

"Ми в своїй стратегії чітко окреслили необхідність підтримання високих процентних ставок для того, щоб проводити валютну лібералізацію і забезпечити перехід до гнучкішого обмінного курсу без втрати цієї курсової стабільності. Ставка не лишатиметься незмінною, ми будемо її знижувати відповідно до динаміки інфляційних, курсових очікувань, щоб забезпечувати продовження достатньо високої привабливості гривневих активів", - зазначив він.

Ситуація з курсом та обліковою ставкою в Україні

До повномасштабного російського вторгнення в Україні був плаваючий курс гривні. 24 лютого 2022 року Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/дол. 21 липня 2022 року НБУ підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол., він є таким до сьогодні.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22% із 28 липня 2023 року, що стало першим зниженням з червня минулого року, коли ставку підняли одразу з 10 до 25%.

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