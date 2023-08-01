Продати долар в середньому можна за курсом 37,00 грн, євро – 40,99 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 1 серпня, зміцнився, до 37,55 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також укріпився і сьогодні становить 41,7 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,00 грн за дол., євро – 40,99 грн за євро.

Що зараз відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, курс готівкового долара у "ПриватБанку" 29 липня подешевшав на 10 копійок – до 37,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові не змінювався і становив 41,95 грн/євро.

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У банківських обмінниках курс гривні до долара 31 липня залишився на рівні попереднього показника - 37,80 грн/дол. Щодо євро курс гривні також не змінився і склав 41,95 грн/євро.

За прогнозами інвестгрупи ICU, готівкова гривня послабшала минулого тижня, але це ослаблення, найімовірніше, буде нетривалим.

За словами аналітиків компанії, загалом ситуація на валютному ринку не зазнала особливих змін, інтерес населення до придбання валюти для розміщення на депозитах майже не змінився.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що ситуація на валютному ринку зараз змінюватися не буде, оскільки вона майже повністю контролюється інтервенціями Національного банку.

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