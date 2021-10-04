Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,93 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 5 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,93 грн/євро, тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,52/26,54 грн/дол., до євро - на рівні 30,84/30,87 грн/євро.

Курс на 4 жовтня:

Національний банк України на понеділок, 4 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,61 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на жовтень:

Банкіри вважають, що курс національної валюти в жовтні може незначно поступитися доларів США.

Автор: Катерина Жирій