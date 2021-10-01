Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,87 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 4 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,61 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 30,87 грн/євро, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,61/26,63 грн/дол., до євро - на рівні 30,88/30,90 грн/євро.

Курс на 1 жовтня:

Національний банк України на п'ятницю, 1 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,62 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Що буде з курсом: прогноз

Експерти прогнозували, що до кінця вересня 2021 року курс долара вийде на нові цифри.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Богдан Слуцький