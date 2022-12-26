Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і становить 40,20 грн за долар.
Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і становить 42,20 грн/євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,70 грн/дол., євро - 41,20 грн/євро.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 42,32 грн.
Курс під час війни:
Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.