Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подорожчав на 15 копійок - до 40,10 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 15 копійок – до 42,15 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,60 грн/дол., євро - 41,15 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,49 грн.

Війна в Україні та курс долара:

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. НБУ з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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