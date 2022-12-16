Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,25 грн за дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок – до 39,75 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні залишився на рівні попереднього дня – 41,95 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,25 грн за дол., євро - 40,95 грн за євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,37 грн.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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