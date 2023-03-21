Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,05 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 7 копійок – до 38,55 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок – до 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,05 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 38,85 грн.

Курс під час війни

У травні 2022 року в Україні скасували обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що до кінця березня вартість американської валюти перебуватиме в діапазоні 38,3 - 39,1 гривні за долар.

Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст Олександр Бондаренко прогнозує, що, за реалістичним прогнозом, вартість долара коливатиметься в межах 39-40 грн/дол., а за песимістичним - 41-42, 5 грн/дол.

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