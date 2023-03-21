Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,45 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 38,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 3 копійки і становить 41,23 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,45 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

Відео дня

Курс під час війни

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні 2022 року НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозувала, що курс долара в Україні у період з 20 до 26 березня коливатиметься в межах 38,3 - 39,1 грн/дол.

Керівник служби продажів казначейських продуктів "Банк Авангард" Юрій Крохмаль прогнозував, що курс долара в Україні найближчим часом навряд чи різко зміниться, а ось в кінці 2023 року ослаблення гривні цілком можливо. Вартість валюти може знизитися в межах 10%.

Вас також можуть зацікавити новини: