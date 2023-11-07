Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 7 листопада, послабшав на 5 копійок – до 37,45 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і становить 40,40 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,85 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і складає 40,65 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 7 листопада, залишився на попередньому рівні –37,80 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні також не змінився і складає 40,50 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,60 грн/дол. (продати долар можна за 37,50 грн), євро – 40,30 грн/євро (курс продажу – 40,10 грн/євро).

Кабінет міністрів покращив прогноз курсу гривні на 2024 рік. У поданому до другого читання проекті державного бюджету на 2024 рікпрогнозний курс долара закладено на рівні 40,7 грн в середньому (порівняно з 41,4 грн за долар у попередньому прогнозі). Очікуваний курс на кінець 2024 року - 42,1 грн (проти попереднього прогнозу у 44,2 грн).

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