Продати долар можна в середньому за курсом 37,30 грн, євро – 39,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 7 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,30 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні також не змінився і становить 40,50 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 39,90 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,60 грн/дол. (продати долар можна за 37,50 грн), євро – 40,30 грн/євро (курс продажу – 40,10 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні

Національний банк України на вівторок, 7 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок порівняно з учорашнім офіційним курсом. Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,72 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку.

За прогнозом директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме в межах 37,5 - 37,9 грн/дол. На її думку, цього тижня відбудеться поступове уповільнення тенденцій подальшого зміцнення гривні, а в безготівковому сегменті, ймовірно, у найближчі 5 днів буде спостерігатися корекція курсу.

Вас також можуть зацікавити новини: