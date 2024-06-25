Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 25 червня, зріс на 5 копійок і складає 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 44,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,30 грн, євро – за курсом 43,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 19 копійок – до 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 7 копійок і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,81 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 11 копійок – до 44,15 грн/євро (курс продажу – 43,97 грн/євро).

За прогнозом віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова, на літній період девальвація гривні буде майже нульовою, а коливання курсу долара відбуватиметься в межах коридору 40-41 грн.

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