Продати долар можна в середньому за курсом 40,40 грн, євро – 43,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 25 червня, зріс на 5 копійок і складає 40,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 5 копійок і складає 44,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,40 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 7 копійок і складає 40,90 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,81 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 11 копійок – до 44,15 грн/євро (курс продажу – 43,97 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 25 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,55 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 43,52 грн/євро, тобто гривня послабилася на 29 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

За даними аналітиків інвестгрупи ICU, зниження дефіциту валюти минулого тижня стало приводом для Нацбанку дещо укріпити офіційний обмінний курс гривні. Проте високий дефіцит валюти, ймовірно, зберігатиметься найближчими тижнями, тож курс може знову ситуативно послаблюватися залежно від рішень НБУ про інтервенції.

Вас також можуть зацікавити новини: