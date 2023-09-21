Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,49 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 21 вересня, подешевшав на 20 копійок – до 38,10 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 35 копійок і становить 41,15 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,50 грн, євро - за курсом 40,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок – до 40,49 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 21 вересня, зміцнився на 11 копійок – до 38,54 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 41,50 грн за євро.

За даними аналітиків інвестиційної групи ICU, готівковий курс гривні продовжив слабшати минулого тижня через зростання попиту на іноземну валюту на роздрібному ринку. Так, населення купило за 4 робочі дні безготівкової валюти на 21%, а готівкової - на 3% більше, порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня. При цьому обсяги продажу валюти населенням зменшилися загалом на 2%. Відповідно на готівковому ринку курс гривні послабшав приблизно на 0,5% - до 37,6-38,4 грн/$.

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