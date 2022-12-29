Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,25 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 20 копійок - до 42,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,75 грн/дол., євро - 41,10 грн/євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,05 грн.

Курс під час війни:

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року представники уряду прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

З 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: