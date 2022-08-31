Це спосіб підтримати українського виробника.

Причиною повернення оподаткування імпорту стало те, що безмитне ввезення імпортних товарів почало ставати проблемою для українських виробників.

Як зазначив в інтерв'ю РБК-Україна голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, потреби бюджету не були єдиною і головною причиною, чому рішення про безмитне ввезення імпорту переглянули.

Він нагадав, що на скасування податків довелося піти, щоб "вивести економіку з заціпеніння". До того ж на той момент існувала загроза дефіциту товарів.

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"У травні-червні, коли ці питання були вирішені, пільги на імпорт вже почали бити по вітчизняному товаровиробнику. Його товар виявився дорожчим за імпортний, а це взагалі нісенітниця. Тому ми перш за все для вітчизняного виробника це і відновили. Безперечно, для бюджету це також плюс, у нас вже вдвічі зросли надходження від митниці", - сказав Гетманцев.

Як писав УНІАН, на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів всі транспортні засоби, що ввозяться в країну. Це стосується ПДВ, акцизу, ввізного мита.

Мети було дві – щоб волонтери могли дешево завозити машини для військових, а також щоб громадяни, яки масово втрачають машини за час повномасштабної війни, могли дешевше пригнати машину для себе.

Львівська митниця з початку дії такого режиму оформила понад 40 тисяч автомобілів. Всього по Україні було оформлено близько 160 тисяч автівок.

Напередодні Верховна Рада повернулв мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.

У пояснювальній записці до законопроекту йшлося, що в період звільнення від оподаткування імпорту ввезено понад 119 тисяч автомобілів, нерідкими є випадки преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 мільярдів гривень. Також зазначалося, що, за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету склали близько 3 млрд грн ПДВ і ввізного мита.

1 липня 2022 року набрав чинності закон законопроект №7418, що передбачає повернення мита і ПДВ на імпортні товари, в тому числі на автомобілі.

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