Черги розтягнулися до 10 кілометрів.

На чотирьох пунктах пропуску з шести на польсько-українському кордоні утворилися кілометрові черги з тих, хто бажає ввезти автівку, допоки діють пільгові умови.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На кордоні з Польшою у чергах живуть тисячі людей, які намагаються застрибнути в останній вагон, щоб скористатися "нульовим розмитненням", і зекономити на ввезені автівки. Вже з 1 липня дія пільг припиниться.

На чотирьох пунктах пропуску з шести стоять понад тисячу машин. Ті, хто зараз крайній в черзі, вже можуть не встигнути розмитнити авто кінця місяця.

Волонтерів і приватних автомобілістів розділили. У пункті пропуску "Шегині" розмитнюють автомобілі, які призначені для ЗСУ та волонтерів, з польського боку на в’їзд стоїть тисяча машин.

Ті, хто везе машину собі в’їжджають через "Грушів". Вже там черги розтягнулися до 10 кілометрів, у черзі близько 1800 машин. Після кордону власники машин їдуть у митні пости та сервісні центри, щоб отримати українські номери.

В соцмережах люди викладають відео про свій побут - як чистять зуби в авто, як поруч готують їжу. І люди готові на такі умови.

До прикладу, одна із жінок з Фастова розповіла, що поки з трьома дітьми ховалася від війни в Польщі, придбала малолітражку за 700 доларів. Без нульового розмитнення їй довелося б заплатити 3 тисячі євро.

В митниці кажуть, що автівки люксового сегменту теж приганяються, однак переважно все ж недорогі.

"Звичайні машини, від 2 тисяч євро до 7, максимум 10 тисяч євро. Якщо взяти людину, яка стоїть в черзі, і в нього "Ауді" 3 л дизель, то він з 1 липня має заплатити в районі 7 тис доларів розмитнення, а зараз він платить 0", - пояснює начальник відділу митного оформлення Андрій Лєбєдєв.

Як писав УНІАН, на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Це стосується ПДВ, акцизу, ввізного мита.

Мети було дві - аби волонтери могли дешево завозити машини для військових, а також аби громадяни, що масово втрачають автівки за час повномасштабної, могли дешевше пригнати машину для себе.

Львівська митниця з початку дії такого режиму оформила понад 40 тисяч автомобілів. Загалом по Україні було оформлено близько 160 тисяч автіков.

Напередодні Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня.

У пояснювальній до законопроекту йшлося, що в період звільнення від оподаткування імпорту ввезено понад 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 мільярдів гривень.Також зазначалося, що, за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становили близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита.

Вас також можуть зацікавити новини: