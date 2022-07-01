Законопроект відновлює оподаткування, яке було скасовано через війну з Росією.

Сьогодні, 1 липня 2022 року, набирає чинності закон законопроект №7418, який передбачає повернення мита і ПДВ на імпортні товари, в тому числі на автомобілі.

Законопроект №7418, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, відновлює оподаткування, яке було скасовано через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Оподаткування повертається для наступних груп товарів:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита);

для підприємств, які не сплачують ввізне мито (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 0,5 млрд грн ввізного мита);

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло близько 23,5 млрд грн; ввезено 211 000 автомобілів; нерідкі випадки ввезення авто преміум-класу).

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що в період звільнення від оподаткування імпорту було ввезено понад 119 тисяч автомобілів, нерідкі випадки преміум-класу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 мільярдів грн.

За даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету склали близько 3 млрд грн ПДВ і ввізного мита.

Відновлення оподаткування імпорту в уряді пояснюють необхідністю наповнення державного бюджету та ліквідації надмірної конкурентної переваги у порівнянні з виробленою всередині країни продукцією.

Разом з тим, законопроект передбачає скасування пенсійного збору на придбання електромобілів.

Розмитнення "євроблях" в Україні:

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.

12 червня 2021 року вони набули чинності. Згідно з новими правилами, пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту набрання чинності законами. З 11 листопада водіїв нерозмитнених "євроблях" почали штрафувати.

8 лютого 2021 року закінчився строк дії законів України від 15.04.2022 №1402-IX та 1403-IX, які передбачали тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

З 11 листопада в Україні завершився термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Для учасників АТО/ООС термін пільгового розмитнення був продовжений до лютого 2022 року.

1 січня 2022 року набув чинності "ресурсний" закон №1914-IX, яким передбачено зміни в процедурі митного оформлення автомобілів на єврономерах. Зокрема, власникам "євроблях" з Росії дозволили проходити оформлення без перезаїзду, на внутрішніх митницях.

9 лютого 2022 року в Україні завершився останній етап пільгового розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією, який поширювався на учасників АТО/ООС.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію України.

Постановами Кабміну №329 від 20 березня та №344 від 22 березня 2022 року було спрощено ввезення товарів з-за кордону України.

21 червня 2022 року Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто.

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