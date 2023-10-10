Віце-прем'єр, міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров заявив, що механіїзм бартеру може реалізовуватися як в перерахунку на національні валюти, так і безпосередньо у фізичній вазі.

Росія може відмовитися від механізму розрахунку в доларах під час міжнародної торгівлі, а натомість використовуати механізм бартеру.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров, зазначивши, що механіїзм бартеру може реалізовуватися як в перерахунку на національні валюти, так і безпосередньо у фізичній вазі, повідомляє російський "Інтерфакс".

З пропозицією використовувати бартерні схеми він виступив на міжнародному форумі Innofood-2023 в Сочі.

Відео дня

Проблеми з доларами в РФ

Після вторгнення в Україну в РФ заборонили купівлю готівкової валюти. Заборону було введено 9 березня 2022 року. У квітні 2022 року російським банкам дозволили продавати готівкову валюту, але з певними обмеженнями.

У січні 2023 року приплив валюти на ринок РФ впав на 36% порівняно з груднем (15,7 млрд доларів) і вдвічі, якщо порівнювати з січнем-2022. У лютому 2023 року Росія опинилася на межі "валютного голоду". Найбільші експортери скоротили продажі валютної виручки на Московській біржі до 10 млрд доларів.

У квітні 2023 року у Путіна сказали, коли росіяни знову побачать зелену валюту. Як заявив заступник голови ЦБ РФ Дмитро Тулін, на засіданні робочої групи в Держдумі, обмеження на зняття валюти неможливо зняти, до скасування санкцій, так як валюта не надходить на територію агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: