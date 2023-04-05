Обмеження на зняття валюти неможливо зняти, оскільки валюта не надходить на територію агресора.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, агресор не може зняти обмеження на зняття готівкової валюти на території РФ.

Як заявив заступник голови ЦБ РФ Дмитро Тулін, на засіданні робочої групи в Держдумі, обмеження на зняття валюти неможливо зняти, оскільки валюта не надходить в країну, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Якщо хтось завезе долари готівкою і євро в країну на десятки, сотні мільярдів... Їх немає... Нам їх не постачають, більш того, дружні держави або нейтральні не вітають обіг своєї готівкової валюти за кордоном", - заявив Тулін.

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"Китайські юані налом дістати... Їх немає і не буде, і доларів не буде готівки", - зазначив перший заступник голови ЦБ.

Ситуація з валютою в Росії

Після вторгнення в Україну в РФ заборонили купівлю готівкової валюти. Заборонау було введено 9 березня 2022 року.

У квітні 2022 року російським банкам дозволили продавати готівкову валюту, але з певними обмеженнями.

У січні 2023 року приплив валюти на ринок РФ впав на 36% порівняно з груднем (15,7 млрд доларів) і вдвічі, якщо порівнювати з січнем-2022.

7 березня 2023 року в Росії продовжили обмеження на зняття валюти. Валютні перекази без відкриття рахунку і через електронні гаманці видаються в рублях.

У разі, якщо валютний рахунок або вклад було відкрито до 9 березня 2022 року, з нього можна зняти суму до $10 тис.або еквівалент у євро. Решту коштів як і раніше можна отримати тільки в російських рублях. Обмеження подовжено до 9 вересня 2023 року.

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