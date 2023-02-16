Від провалу експорту вже страждає бюджет, якому в цьому році належить витратити майже 10 трильйонів рублів на армію і силові структури.

Лавина енергетичних надприбутків, яка в минулому році принесла в Росію рекордні 600 млрд доларів експортної виручки, остаточно зійшла нанівець.

У січні найбільші експортери скоротили продажі валютної виручки на Московській біржі до 10 млрд доларів. Приплив валюти на ринок впав на 36% порівняно з груднем (15,7 млрд доларів) і вдвічі, якщо порівнювати з січнем-2022, пише The Moscow Times.

Від провалу експорту вже страждає бюджет, якому в цьому році належить витратити майже 10 трильйонів рублів на армію і силові структури. У січні доходи федеральної скарбниці просіли на третину, нафтогазові надходження обвалилися вдвічі, а митні збори з товарів, що вивозяться за кордон, схлопнулися майже в 4 рази. Утворена діра - 1,8 трлн рублів - стала рекордною для січня як мінімум з 1998 року.

Відео дня

Нові санкції проти Росії: подробиці

Єврокомісія офіційно представила десятий пакет обмежень 10 лютого. Він включає заборону на експорт критичних технологій і промислових товарів на загальну суму понад 11 млрд євро.

Польща залишилася незадоволена новими санкціями. Обмеження не торкнулися ядерної енергетики та алмазної галузі Росії.

За даними видання Politico, Європейський Союз також готує заходи проти судноплавної компанії SUN Ship Management Ltd. Вона допомагає РФ обходити нафтові санкції.

Вас також можуть зацікавити новини: