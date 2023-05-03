За словами секретаря, виплати мають бути справедлими.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що додаткові виплати військовослужбовцям мають бути справедливими і не можуть бути однаковими для тих, хто воює і тих, хто перебуває у тилу.

Про це посадовець сказав в ефірі телемарафону, коментуючи лист до Верховної Ради від керівників Міноборони, СБУ, МВС, ДПСУ, Нацгвардії і Головнокомандувача ЗСУ. За словами Данілова, він підтримує позицію, коли люди, які не перебувають на фронті, не мають отримувати додаткові виплати.

"Якщо люди на передовій, на фронті, вони отримують 100 тисяч гривень плюс. Якщо вони на сьогодні є курсантами, перебувають у Мукачевому, умовно, або інших містах, чи це справедливо, що вони мають отримувати доплату як військовослужбовці за виконання військових речей? Я вважаю, що це несправедливо", — наголосив секретар РНБО.

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Він також нагадав, що з 1 лютого всім військовослужбовцям підвищили зарплату.

"Треба бути чесними. І ті люди, які справді воюють, вони заслуговують на більше, ніж сьогодні може дозволити собі держава. Але ті люди, які перебувають, умовно, в глибокому тилу, додатково додавати їм ще 30 тисяч? Давайте будемо чесними, депутати мали б розуміти, що треба рахувати наші спільні гроші. У нас не вистачає ресурсів, партнери нам допомагають. Тож, дискусія має бути щира і правдива, і головне - справедлива", — підсумував Данілов.

Додаткові виплати військові

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня парламент ухвалив рішення про повернення військовим доплати у 30 тисяч гривень. Гроші пропонувалось знайти шляхом економії на скороченні зарплат для державних службовців та менеджменту державних підприємств (до 10 мінімальних зарплат).

19 квітня у Генштабі ЗСУ закликали припинити "займатися популізмом" щодо питань доплат військовослужбовцям, оскільки зараз додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Напередодні, 2 травня, Верховна Рада України не підтримала включення до порядку денного проекту постанови, який блокує підписання закону про повернення військовим доплат у 30 тисяч гривень.

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