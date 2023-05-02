Йдеться про повернення військовим доплати розміром у 30 тисяч гривень, яке 10 квітня ініціював український парламент.

Верховна Рада України не підтримала включення до порядку денного проекту постанови, який блокує підписання закону про повернення військовим доплат у 30 тисяч гривень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Не підтримали включення до порядку денного блокуючої постанови по 8312-П (це там, де правка по виплатах військовим). Лише 99 депутатів проголосували за розгляд її сьогодні", - зазначив він.

Йдеться про проект Постанови про скасування рішення ВР від 10 квітня про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022).

Як відомо, доки такий "блокуючий" проект постанови не буде розглянутий парламентом та відхилений, голова ВР не може підписати закон, якого такий проект постанови стосується, та передати його на підпис президенту.

Нардепи запропонували повернути доплати військовим

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня ВР ухвалила рішення про повернення військовим доплати у 30 тис. грн. Це рішення передбачає повернення надбавки захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для державних службовців та менеджменту державних підприємств (до 10 мінімальних зарплат).

19 квітня у Генеральному штабі Збройних сил України закликали припинити "займатися популізмом" щодо питань доплат військовослужбовцям. У Генштабі нагадали, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Виплати у 100 тис. грн на місяць збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї, а 30 тис. грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

Сьогодні, 2 травня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що силовики попросили ВР відкласти розгляд проекту постанови щодо скасування рішення про ухвалення закону, яким Рада повернула військовим доплати у 30 тис. грн, і до кінця травня спільно, у робочій групі, розробити законопроект щодо оплати праці військових.

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