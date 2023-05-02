Розгляд проекту постанови щодо скасування рішення про ухвалення закону, яким Рада повернула військовим доплати у 30 тис. грн, просять відкласти.

Силовики попросили Верховну Раду України до кінця травня спільно, у робочій групі, розробити законопроект щодо оплати праці військових. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Отримали від силового блоку лист з їхнім баченням щодо оплати праці особового складу. Військові вважають, що проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів", - написав він.

Крім того, на думку військових, її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності.

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Вони підкреслюють, що система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері.

Також, наголошують вони, "популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування". "Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони", - розповів парламентар.

Арахамія додав, що у зв’язку з цим вони звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд проекту постанови № 8312-П від 11.04.2023 "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)".

Натомість – зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, Генерального штабу Збройних сил України і до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників.

"Поділяємо такий підхід і вважаємо, що питання військових не можна вирішувати без участі самих військових. Тому будемо пропонувати відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити робочу групу з представників Верховної Ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці наших захисників", - написав голова фракції.

Він додав, що цей лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь та голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Доплати військовим 2023 - головне

10 квітня Верховна Рада ухвалила рішення про повернення військовим доплати у 30 тис. грн. Однак, це рішення передбачає повернення надбавки захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для державних службовців та менеджменту державних підприємств (до 10 мінімальних зарплат).

19 квітня у Генеральному штабі закликали припинити "займатися популізмом" щодо питань доплат військовослужбовцям. У Генштабі нагадали, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Виплати у 100 тис. грн на місяць збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї, а 30 тис. грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

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