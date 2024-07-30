Законопроект про криптовалюту може набути чинності в РФ вже у вересні цього року.

Російська Федерація починає регулювати використання криптовалют, оскільки російські компанії борються зі зростаючими труднощами щодо іноземних платежів через санкції США, повідомляє Bloomberg.

Депутати Держдуми у вівторок, 30 липня, розглянуть у другому та третьому читаннях законопроект про криптовалюту, а також окремі закони, що регулюють майнінг криптовалют. За словами голови комітету з фінансового ринку Анатолія Аксакова очікується, що законопроекти швидко схвалять сенатори в Раді Федерації, перш ніж їх підпише російський правитель Володимир Путін і набуде чинності 1 вересня.

"Раніше були побоювання, що легалізація криптовалюти може створити проблеми для розвитку внутрішнього ринку", – зазначив Аксаков та відмітив, що хоча криптовалюти можуть допомогти Росії обійти західні санкції, їхнє використання є "об’єктивним явищем, яке не можна ігнорувати". Відео дня

Цей крок знаменує собою швидку зміну ставлення до цифрових інструментів і відбувається в той момент, коли російські компанії стикаються зі зростаючим платіжним тиском, спричиненим погрозами США вторинних санкцій проти іноземних банків. Хоча використання цифрової валюти для платежів наразі заборонено в Росії, цього місяця Путін закликав уряд "не втрачати момент" у регулюванні цього методу всередині країни та в зовнішніх угодах.

Зазначається, що в січні 2022 року, всього за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, центральний банк РФ запропонував загальну заборону на використання та створення криптовалют, стверджуючи, що вони становлять серйозні ризики для фінансової стабільності та економічної безпеки.

При цьому наприкінці минулого року центральний банк РФ пом’якшив свою позицію, підтримавши експериментальне використання криптовалюти та майнінг у транскордонних розрахунках. Тим не менш, банк закликав фінансові організації в Росії не афішувати послуги, пов’язані з цифровими валютами.

Відповідно до закону, регулятором з питань криптовалюти буде Банк Росії, а контролювати обіг криптовалюти будуть Федеральна служба фінансового моніторингу, Федеральна податкова служба, Федеральна служба безпеки та Росмайно.

Тиск санкцій на Росію

25 липня видання Bloomberg писало, що західні санкції проти Росії принесли чимало неприємностей російському бізнесу. Однією з головних проблем є проведення платежів. Проблеми з банками можуть зруйнувати торгівлю Росії з нечисленними нинішніми економічними партнерами. Так, російські компанії стикаються з труднощами під час здійснення угод з Китаєм, Туреччиною та Індією.

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