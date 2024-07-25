Компанії стикаються з труднощами під час здійснення угод з Китаєм, Туреччиною та Індією.

Західні санкції проти Росії принесли чимало неприємностей російському бізнесу. Одна з головних проблем - проведення платежів.

Видання Bloomberg пише, що проблеми з банками можуть зруйнувати торгівлю Росії з нечисленними нинішніми економічними партнерами.

Торгівля з Китаєм і Туреччиною

У 2023 році обсяг торгівлі з Китаєм досяг рекордних 240 мільярдів доларів, але Пекін не готовий йти на великі жертви заради Росії. У багатьох випадках угоди з Китаєм можливі тільки через агентів у колишніх радянських республіках, що не дає змоги юаням потрапляти в РФ.

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При цьому банки Казахстану, Узбекистану та інших країн Центральної Азії довше обробляють розрахунки для логістичних компаній і все частіше відмовляють.

Криптовалютні розрахунки через Гонконг стають дедалі популярнішими, але і в цьому разі доводиться користуватися послугами посередників в Узбекистані або Казахстані. Компанії з РФ навіть намагалися використовувати бартерні угоди або валютні свопи з імпортерами в тих самих банках.

У той час як платежі з Китаєм є найбільшою проблемою для Москви, росіяни стикаються з аналогічними труднощами в Туреччині. Ситуація там менш плачевна, тому що тільки частина банків відмовилися від операцій з Росією. Торгівля з Туреччиною також ведеться в основному в рублях, а частка турецького експорту зросла на 50% у першому півріччі.

Рахунки в рупіях

В Індії тиск на банки через загрозу санкцій ускладнюється тим, що рупія не є повністю конвертованою. Після вторгнення Росії в Україну товарообіг між країнами різко зріс, що дозволило Москві накопичити на рахунках в Індії мільярди.

Щоб Росія могла використовувати ці гроші, Резервний банк Індії в липні 2022 року розробив правила, згідно з якими кошти можна інвестувати в проєкти або місцеві цінні папери, а також коригувати купівлі товарів і послуг на майбутню дату. Росія зазвичай закуповує в Індії смартфони та інші електротовари, хімікати і фармацевтику, продукти харчування, сільськогосподарські інструменти та текстиль.

РБІ наголосив, що ці інвестиції регулюватимуться керівними принципами і лімітами, що свідчить про те, що він не хоче встановлювати спеціальні правила для Росії. При цьому на інвестиції поширюються терміни блокування, і вони не підлягають передачі, що ускладнює їх ліквідацію Росією.

При цьому нафту, основний експорт Росії в Індію, в основному оплачують дирхамами ОАЕ, але також використовують долари і євро, а деякі приватні нафтопереробні компанії використовують юані.

Головна проблема

Наразі затримки при проведенні транскордонних платежів становлять у середньому 10-16 днів.

Олександр Потавін, аналітик "Фінам" зазначив, що Банк Росії "зараз заохочує використання криптовалюти", щоб обійти західні санкції і полегшити переказ валюти за кордон.

"Складнощі з платежами між країнами погіршують ситуацію, насамперед з імпортом", - каже Наталя Зубаревич, фахівець з російських регіонів. "Споживчий ринок у Росії стає і буде ставати гіршим, а імпорт комплектуючих буде поступово погіршуватися".

Перший заступник голови Центробанку РФ Володимир Чистюхін заявив, що відсутність "нормальних платежів" за товари "означатиме смерть для нашої країни, яка залежить від експорту та імпорту".

Економіка Росії - останні новини

У Росії вже шостий місяць поспіль фіксують зростання цін на продукти і паливо, що свідчить про труднощі, з якими зіткнувся Центробанк РФ у боротьбі з інфляцією. Річна інфляція в країні-агресорі в червні зросла до 8,59% з 8,30% попереднього місяця.

При цьому міністри ЄС заявили, що Володимир Путін "поширює брехню" про силу російської економіки, але ознаки погіршення ситуації перед обличчям жорстких санкцій зростають.

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