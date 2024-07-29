Також на ринок вплинуло очікування зниження процентної ставки ФРС США.

Станом на понеділок, 29 липня, біткоїн коштував $69 462, здорожчавши на 2,6%. Він досяг найвищого рівня з середини червня після того, як Дональд Трамп виголосив промову на підтримку криптовалют. До того ж очікування зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США підсилили настрої інвесторів, пише Bloomberg.

Кандидат у президенти від Республіканської партії пообіцяв в ході конференції на вихідних зробити США "криптовалютною столицею планети і біткоїн-супердержавою", якщо він повернеться в Білий дім після виборів у листопаді.

Трамп також заявив, що накаже уряду США утриматися від продажу криптовалют, вилучених у кримінальних справах. Замість цього планує використовувати токени як основу для того, що він назвав "стратегічним запасом біткоїнів".

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За словами керівника відділу досліджень Pepperstone Group Кріса Вестона, виступ колишнього президента на біткойн-заході в Нешвіллі закріпив криптовалюту "як ключову передвиборчу торгівлю".

Тим часом, очікується, що засідання ФРС, яке відбудеться пізніше цього тижня, закладе основу для початку циклу зниження ставок – перспектива, яка підняла настрій на ринках.

Варто зазначити, що вартість біткоїна приблизно на $4400 нижча за рекордну позначку в майже $74 000, досягнуту в березні. Цього року приплив коштів до спеціалізованих американських біржових фондів сприяв зростанню курсу токена.

Злети і падіння біткоїна

15 липня біткоїн різко зріс після замаху на Дональда Трампа. Інвестори активно розмірковують про шанси колишнього президента повернутися в Білий дім. Варітсть біткоїна зросла на 9,1% до 62 830 доларів після того, як стрілець спробував вбити Трампа на передвиборчому мітингу.

Раніше УНІАН писав, що аналітики прогнозують біткоїну шалений ріст. Експерти прогнозують, що вартість популярної криптовалюти злетить до $500 000 до кінця десятиліття.

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