Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 10 копійок – до 40,65 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні не змінився і становить 42,95 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро - 42,20 грн за євро.

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Війна і курс долара:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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