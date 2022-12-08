Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,75 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 10 копійок - до 40,20 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні залишився на рівні попереднього дня - 41,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,75 грн за дол., євро - 41,00 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на 2023 рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні вище 42 грн/дол.

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