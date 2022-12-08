Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 10 копійок - до 40,20 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні залишився на рівні попереднього дня - 41,80 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,75 грн за дол., євро - 41,00 грн за євро.
Курс під час війни:
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.
21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
У проекті Державного бюджету на 2023 рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні вище 42 грн/дол.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Енергетики побудували для ЗСУ автономну систему електроживлення на сонячній енергії
- Країни прагнуть встановити граничні ціни на російську нафту до 5 грудня - Reuters
- Український газ на Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів