Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,30 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 10 копійок – до 38,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 7 копійок і становить 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,30 грн за дол., євро - 40,53 грн за євро.

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Курс під час війни

Після вторгнення Росії в Україну, вже з 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що курс долара в Україні у найближчі кілька тижнів перебуватиме на нинішньому рівні.

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний прогнозує, що курс продажу долара буде знаходиться в коридорі 38,25-39,00 грн/дол.

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