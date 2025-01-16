Перша заступниця голови Нацбанку зазначила, що деякі підприємці намагаються оптимізувати оподаткування і потрапляють у пастку.

Українські банки можуть зупиняти операції своїх клієнтів. Таке рішення може бути ухвалено в разі надходжень великих сум на рахунки.

Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю "Ми - Україна" зазначила, що такі операції вимагають пояснень і документів, які б підтвердили легальність коштів.

Вона зазначила, що деякі підприємці не відкривають рахунки для ФОП, а користуються рахунком фізичної особи, намагаючись заробити більше, а віддати менше.

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"Потім на цей рахунок фізичної особи починають приходити якісь гроші, і банк не розуміє, звідки. Якщо ти або ніде не працюєш, або працюєш і в тебе офіційна зарплата мінімальна, у таких випадках банки справді зупиняють операції та вимагають пояснень і підтверджувальних документів", - сказала вона.

За її словами, це "постійна життєва історія".

"Так бізнесмен намагається заробити більше, і менше витратитися, так щоб мати більший прибуток, а держава хоче, щоб бізнесмен поділився. І в цьому постійний пошук справедливості. Мені здається, що зараз не час для пошуку справедливості", - заявила перший заступник голови НБУ.

Блокування рахунків українців - що відомо

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що українцям можуть почати блокувати банківські картки за часте зняття готівки - понад три рази на місяць, особливо у великих сумах.

У НБУ заявили, що інформація про блокування банківських карт за часте зняття готівки не відповідає дійсності.

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