В жодних рекомендаціях чи інших документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає.

Інформація про блокування банківських карток за часте зняття готівки, розповсюджена у ЗМІ, не відповідає дійсності, заявили у Національному банку.

"Автор матеріалу посилається на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає", - йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначає, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

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Блокування рахунків українців - що відомо

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що українцям можуть почати блокувати банківські картки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах.

У грудні низка банків підписали Меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг. Він передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії "високої" ризикованості та "низької".

Обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами складуть: 50 000 грн для тих, кого віднесли до "високого" рівня ризикованості, а для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнем - 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.

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