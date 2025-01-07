Серед причин, з яких можуть заблокувати картку, також операції, які можуть вказувати на легалізацію незаконних доходів.

Українцям можуть почати блокувати банківські картки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах.

Про це пише видання "Економічні новини" з посиланням на рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні та вимогу відстежувати операції клієнтів та блокувати підозрілі транзакції банками. Так, Нацбанк вимагає відстежувати потенційно ризикові операції згідно зі своїми рекомендаціями.

Серед причин, через які можуть заблокувати картку:

часте зняття готівки, особливо у великих сумах,

часті готівкові кредити, які клієнт оперативно погашає,

доходи не відповідають фінансовому стану клієнта чи значно перевищують середній рівень у регіоні,

операції можуть вказувати на легалізацію незаконних доходів (несподівані великі перекази коштів),

переказ коштів з-за кордону, які людина одразу отримує готівкою,

надання доступу до рахунку третім особам, що може говорити про нелегальне використання рахунку,

великі операції з готівкою, що перевищує звичайну активність клієнта.

Видання також зазначає, що під особливу увагу з боку банків часто потрапляють транзакції з криптовалютою, виграшами в казино чи кошти, отримані від політично значущих осіб.

Відео дня

Що робити, якщо картку заблоковано

Банк може запропонувати клієнту, якому заблокували картку, підтвердити законність коштів за допомогою документів. Зокрема, може йтися про декларацію про доходи чи податкові звіти.

Також можна надати документи, що підтверджують джерело коштів. Наприклад – свідоцтво про спадщину, договір про купівлю-продаж майна тощо.

Крім того, банку можна надати виписки з інших фінансових установ.

Наголошується, що перевірка є обовʼязковою для тих операцій, які перевищують 400 тисяч гривень. Якщо документи відсутні, банк може заблокувати рахунок та не обслуговувати клієнта.

Посилення моніторингу банками

10 грудня Національний банк повідомив про підписання Меморандуму про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг між двома профільними асоціаціями та чотирма банками: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" та "Універсал банк" (monobank).

Згодом до меморандуму приєдналися ще 25 фінансових установ – 23 банки та дві фінансові компанії.

Зокрема, цей меморандум передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії "високої" ризикованості та "низької". Крім того, передбачено ліміти на операції для різних категорій ризикованості.

Вас також можуть зацікавити новини: