ЄС пропонує накладати санкції на експорт до третіх країн товарів, які згодом опиняються в РФ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що Євросоюз уже скоротив імпорт з Росії майже на дві третини.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Києві президентка ЄК наголосила, що ЄС продовжує робити усе, що в його силах, щоб розвалювати військову машину Путіна та прибутки РФ.

"Цей пакет зосереджений на тому, щоб боротися з обходом санкцій… Зокрема, ми удосконалюємо вже існуючі інструменти та додаємо більше продуктів та товарів до заборонених, включно із деталями до літаків, які по дорозі до третіх країн через Росію раптом опиняються в руках Кремля", - сказала вона.

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Крім того, фон дер Ляєн наголосила, що наразі фіксується зростання потоків торгівлі між РФ та деякими третіми країнами.

"Тому ми запропонували новий інструмент по боротьбі з обходом санкцій: якщо ми бачимо, що товар з ЄС направляється у треті країни, а потім з’являється в РФ, то ми можемо запропонувати країнам-членам накласти санкції на експорт цих товарів з ЄС", - додала голова ЄК.

Вона уточнила, що цей інструмент використовуватимуть "дуже обережно" та після ретельного аналізу ризиків та схвалення членами ЄС.

Водночас, на запитання щодо того, чи будуть у наступному санкційному пакеті заборони щодо Росатома, фон дер Ляєн зазначила, що наразі триває активна робота серед країн-членів для переходу "на незалежність у цьому плані".

"Це складна робота… Але деякі країни-члени вже досягають прогресу і ми мусимо продовжувати їх підштовхувати у цьому напрямку", - сказала вона.

Також фон дер Ляєн розповіла, що сьогодні вони із президентом України Володимиром Зеленським зокрема обговорили військову допомогу Україні від ЄС.

"Першим пріоритетом є допомога Україні у забезпеченні її боєприпасами, які їй потрібні. Ми працюємо тут у кількох напрямках: негайна передача боєприпасів із запасів країн-членів ЄС…, закупівля боєприпасів калібру 155 та 152 мм з країн-членів ЄС, а також посилення виробництва та прискорення поставки боєприпасів", - сказала вона.

Також президентка ЄК додала, що цьогоріч ЄС планує надати Україні фінансову допомогу у 18 млрд євро, з яких уже виділено 6 млрд євро.

Водночас, за словами Зеленського, вони з фон дер Ляєн також обговорили членство України в ЄС та експорт зерна з України.

"Вже давно настав час для того, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та ЄС. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС", - наголосив він.

Крім того, глава держави додав, що вони із фон дер Ляєн погодили створення Консультаційної групи для моніторингу проблемних питань щодо експорту українського зерна.

Санкції проти РФ - деталі

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11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії спрямований на усунення лазівок, але його реалізація може виявитися непростим завданням. Члени ЄС шукають способи посилити обмеження на ключові сектори російської економіки і боротися з ухиленням від санкцій через треті країни, пише FT.