Деякі суперечливі пропозиції, такі як санкції щодо російського ядерного сектору, не були включені до пакету.

11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії спрямований на усунення лазівок, але його реалізація може виявитися непростим завданням.

Члени ЄС шукають способи посилити обмеження на ключові сектори російської економіки і боротися з ухиленням від санкцій через треті країни, пише FT.

Однією з радикальних ідей є обмеження продажів певних товарів в треті країни, які потім потрапляють в Росію. Однак існує побоювання, що це може призвести до відчуження третіх країн і підштовхнути їх у бік Китаю або Росії.

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Спочатку будуть використовуватися дипломатичні засоби для боротьби з обходом, а більш обмежувальні заходи щодо певних товарів будуть застосовуватися в крайньому випадку. Запропоновані санкції також спрямовані на конкретні компанії в таких країнах, як Китай, за передбачуваний продаж обладнання з потенційним використанням зброї. Обговорення між державами-членами будуть проводитися, і проект ще може зазнати змін.

Додаткові аспекти пакету зосереджені на вирішенні проблем та розширенні списку фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції. Деякі суперечливі пропозиції, такі як санкції щодо російського ядерного сектору, не були включені до пакету.

Санкції проти РФ - останні новини

Керівництво ЄС розглядає питання введення санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу в ході війни в Україні. Це перша така ініціатива з боку Брюсселя за час повномасштабного вторгнення.

Польща вимагатиме від Європейського Союзу ввести санкції на імпорт російської сільгосппродукції в Європу.