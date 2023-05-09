11-й пакет санкцій ЄС передбачатиме обмеження європейських компаній від продажу чутливих товарів сусідам Росії, які намагалися обійти заборону на імпорт.

Євросоюз пропонує новий набір санкційних заходів, спрямованих на обмеження імпорту високотехнологічних військових компонентів в Російську Федерацію.

Як пише Politico, історично склалося так, що Китай і Туреччина вважаються найбільш значущими економічними лініями Москви, проте дипломати називають держави Центральної Азії, такі як Казахстан і Узбекистан, своїми основними цілями при введенні санкційних обмежень.

11-й пакет санкцій ЄС, який буде представлений вже у вівторок, передбачатиме обмеження європейських компаній від продажу чутливих товарів сусідам Росії, які намагалися обійти заборону на імпорт. Однак дипломати попередили, що реакція проти цих країн буде ризикованою через їх геостратегічну важливість та потенційну реакцію.

Відео дня

Санкції проти Росії - останні новини

11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії спрямований на усунення лазівок, але його реалізація може виявитися непростим завданням. Члени ЄС шукають способи посилити обмеження на ключові сектори російської економіки і боротися з ухиленням від санкцій через треті країни.

Керівництво ЄС розглядає питання введення санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу в ході війни в Україні. Це перша така ініціатива з боку Брюсселя за час повномасштабного вторгнення.