Найбільший позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг.

У жовтні 2023 року в Україні продовжувалася позитивна динаміка щодо зростання валового внутрішнього продукту, порівняно з жовтнем минулого року.

За даними Мінекономіки, у жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5%, тоді як у жовтні минулого року падіння було оцінено на рівні 31,5%. В цілому за січень-жовтень 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% (проти падіння на 28,4% за аналогічний період 2022 року).

"З одного боку, висока врожайність у сільському господарстві й сприятлива погода, та, відповідно, високі темпи збирання врожаю, стабільна ситуація в енергетиці, робота тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси, достатня пропозиція товарів та послуг стимулювали динаміку ВВП", - йдеться в огляді міністерства.

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Зазначається, що, з іншого боку, негативно тиснути на ВВП продовжували значні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження суттєвих ризиків щодо безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу і доступних кредитних коштів. Проте позитивні фактори у жовтні дещо переважили баланс впливу на ВВП.

"Найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг, зокрема сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни. Виробнича сфера, яка понесла суттєві збитки та руйнування під час війни, також додала позитивного внеску до ВВП, але меншого, ніж сфера послуг", - йдеться в огляді.

Зростання ВВП України

У листопаді Єврокомісія значно покращила прогноз зростання економіки України у 2023 році – з 0,6% у травневому прогнозі до 4,8%.

В ухваленому законі про державний бюджет на 2024 рік прогнозується зростання реального ВВП на 4,6% наступного року.

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року проти попереднього прогнозу зростання на 1-3%.

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