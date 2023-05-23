Центральному банку Угорщини довелося знизити відсоткову ставку.

Угорський форинт різко обвалився на тлі розбіжностей між Європейським союзом та Угорщиною через війну в Україні. Центральному банку Угорщини довелося знизити відстокову ставку для стабілізації ситуації.

Видання Bloomberg пише, що форинт втратив 0,9% по відношенню до євро - найбільші втрати серед країн, що розвиваються. Хоча економісти очікували цього, це сигналізує про початок кінця режиму надзвичайної політики.

Скорочення найвищої вартості запозичень в ЄС може зменшити економічні перешкоди, які допомогли спровокувати рецесію, одночасно підвищивши ризик відновлення знецінення валюти.

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До 15:05 за Лондоном форинт знизився на 0,4% до 375,25 за євро.

Скандальна заява Орбана - що відомо

Валюта постраждала після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан, якого багато хто вважає лідером ЄС з найтіснішими зв'язками з Кремлем, заявив, що Україна не може перемогти Росію "на полі бою", і підтвердив, що його країна відхилилася від підхід блоку до допомоги українцям.

Варто відзначити, що форинт виріс на 6% по відношенню до євро з початку року, тому що високі процентні ставки приваблюють інвесторів.

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