Заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана підтримує лише Кремль, а українська влада звільнятиме всі окуповані території.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у соцмережі. Український дипломат нагадав, що Орбан заявив, що не має значення хто до кого вторгся і висловив переконання, що Україна не зможе виграти війну. "У Кремлі повинні радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність РФ за агресію проти України", – наголосив Ніколенко.
У зв'язку з цим він нагадав, що європейські лідери раніше теж вважали, що Україна в протистоянні РФ не зможе протриматися більше 72 годин, але вони помилилися.
"...Українці продовжать боротися до повного звільнення територій від російської окупації. Це єдиний шлях не лише для відновлення миру в Україні, а й безпеки Європи", - пояснив дипломат.
У МЗС наголосили, що зараз дуже важливо об'єднати зусилля для того, щоб Україна мала все необхідне для прискорення поразки РФ.
Позиція Орбана щодо України
Антиукраїнська позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже давно відома. Останнім часом його скандальні заяви щодо України все частіше нагадують кремлівську пропаганду. Так, сьогодні Орбан висловив упевненість, що зусилля України з відбиття російської агресії приречені на провал, а подальша західна допомога лише призведе до більшої кількості жертв.