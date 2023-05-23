Угорський прем'єр знайшов цинічне виправдання своїм діям щодо блокування західної допомоги Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан упевнений, що зусилля України з відбиття російської агресії приречені на провал, а подальша західна допомога лише призведе до більшої кількості жертв. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg.

"Росія вдерлася в Україну, але питання не в тому, хто до кого вдерся. Питання в тому - що буде наступного ранку. Все більше і більше людей помре, і це не шанс на перемогу для жодної зі сторін. Емоційно це трагічно, всі наші серця з українцями. Але я говорю як політик, який повинен рятувати життя. У цій війні немає шансів виграти", - вважає Орбан.

Ці слова були проголошені в контексті ухваленого Орбаном рішення заблокувати транш фінансової допомоги від ЄС для України в розмірі 500 мільйонів євро.

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Також Орбан повторив свій заклик до негайного припинення вогню, що в Україні та серед партнерів Києва розглядається рівносильно заклику до капітуляції.

Він також підтримав російський наратив про те, що поточна війна в Україні нібито є опосередкованим конфліктом між Росією і США. На думку Орбана, бойові дії можуть припинитися тільки тоді, коли Москва укладе пряму угоду з Вашингтоном.

Угорщина заблокувала допомогу Україні

На початку травня Україна внесла до списку "спонсорів війни" угорський банк, який продовжує працювати в Росії. Уряд Орбана явно образився на цей крок і заблокував виділення Україні загальноєвропейської фінансової допомоги.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок навіть посваритися зі своїм колегою з Угорщини Петером Сійярто через це.

Також Угорщина як і раніше забороняє транзит зброї в Україну по своїй території, що також жодним чином не сприяє обороноздатності України, але грає на руку Росії.

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