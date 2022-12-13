У цю суму входить військова та фінансова підтримки.

Україна очікує на допомогу від Сполучених Штатів Америки в розмірі 38 мільярдів доларів.

Як зазначила перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко в ефірі інформаційного телемарафону, у цю суму входить військова та фінансова підтримки.

"Зараз мова йде про "український" закон, який лежить вже на розгляді (у Конгресі США - УНІАН). Це 38 мільярдів доларів на 9 місяців до вересня 23-го року. Ці 38 мільярдів будуть складатися з військової, фінансової допомоги - 1,1 мільярдів на місяць прямої бюджетної підтримки", - сказала вона.

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Вона зазначила, що в уряді очікують, що цей пакет допомоги буде ухвалений Сполученими Штатами до кінця грудня, бо з січня буде місяць-два перерви в ухваленні рішень в Конгресі через зміну його складу.

Військова та фінансова підтримка США

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Білому домі повідомили, що звернулися до Конгресу з проханням схвалити рішення про виділення 37,7 мільярдів доларів на допомогу Україні, яка повинна надаватися протягом фіскального року 2022-2023 (до 1 жовтня наступного року). З цієї суми 21,7 мільярдів доларів передбачені на військову підтримку України.

Також голова Міноборони Ллойд Остін повідомляв, що США передали Україні 20 мільярдів доларів на військові потреби.