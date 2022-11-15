14,5 мільярда доларів підуть, зокрема, на пряму бюджетну підтримку України

Білий дім звернувся до Конгресу США із проханням схвалити виділення 37,7 мільярда доларів на безпекову та іншу допомогу Україні.

Як пише "Голос Америки", нова допомога розрахована на період 2022-2023 фіскального року (до 1 жовтня наступного року).

"Ми повинні продовжувати підтримувати народ України, який захищає свій суверенітет і рішуче протистоїть перед обличчям жорстокої війни Росії", - цитують журналісти Білий дім.

21,7 мільярда доларів планують спрямувати на обладнання для України, поповнення запасів Пентагону і надання військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки Україні.

Ще 14,5 мільярда доларів підуть на пряму бюджетну підтримку України, інвестиції, які є критичні під час воєнного часу, безпекову допомогу, зміцнення глобального рівня продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу.

626 мільйонів доларів спрямують на підтримку ядерної безпеки України та для модернізації стратегічного запасу нафти, щоб зменшити витрати на електроенергію та забезпечити постійний доступ до енергетичних ресурсів. Водночас ще 900 мільйонів доларів - для надання допомоги у сфері охорони здоров’я та надання соціальних послуг звільненим.

Військова допомога США

Адміністрація Байдена надала Україні військову допомогу на суму понад 18 мільярдів доларів після вторгнення Росії наприкінці лютого. Нещодавно США оголосили про свою крайню допомогу на суму приблизно 400 мільйонів доларів.

Озброєння в новому пакеті включає ракети до ЗРК HAWK, чотири ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого, включено також 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод і зимове захисне спорядження.

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