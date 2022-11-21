Вашингтон буде підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, заявив Ллойд Остін.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на понад 20 мільярдів доларів. Голова Міноборони США Ллойд Остін наголосив, що Київ зможе і надалі розраховувати на підтримку Заходу.

"Ми надали понад 20 млрд доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно", - сказав Остін на пресконференції в Індонезії.

Міністр також похвалив ЗСУ за успіхи і додав, що завдання української армії - деокупувати всі свої землі, а завдання партнерів України - максимально допомогти це зробити.

Відео дня

Військова допомога США

15 листопада Білий дім звернувся до Конгресу США із проханням схвалити виділення 37,7 мільярда доларів на безпекову та іншу допомогу Україні.

Озброєння в новому пакеті допомоги США Україні містить ракети до ЗРК HAWK, чотири ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого, включено також 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод і зимове захисне спорядження.

Вас також можуть зацікавити новини: