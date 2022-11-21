Від початку широкомасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на понад 20 мільярдів доларів. Голова Міноборони США Ллойд Остін наголосив, що Київ зможе і надалі розраховувати на підтримку Заходу.
"Ми надали понад 20 млрд доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно", - сказав Остін на пресконференції в Індонезії.
Міністр також похвалив ЗСУ за успіхи і додав, що завдання української армії - деокупувати всі свої землі, а завдання партнерів України - максимально допомогти це зробити.
Військова допомога США
15 листопада Білий дім звернувся до Конгресу США із проханням схвалити виділення 37,7 мільярда доларів на безпекову та іншу допомогу Україні.
Озброєння в новому пакеті допомоги США Україні містить ракети до ЗРК HAWK, чотири ЗРК Avenger, ракети Stinger і додаткові боєприпаси HIMARS. Серед іншого, включено також 400 гранатометів, обладнання для руйнування перешкод і зимове захисне спорядження.