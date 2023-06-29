Кошти передбачені на зарплати педагогів, пенсії та низку соціальних виплат.

Сьогодні до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку Україна отримала 1,2 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки та 15 млн доларів США від Фінляндії.

Ці грантові кошти надані в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Його метою є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

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Залучене грантове фінансування буде спрямовано на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям та виплати житлово-комунальних субсидій).

"Вдячний урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку у частині забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Україна отримала від Євросоюзу п’ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Країни Європейського союзу з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні різноманітної допомоги на 72 млрд євро. Найбільшою стала економічна допомога, яку у ЄС оцінили у 37,8 млрд євро. Ще 17 мільярдів склала допомога українським біженцям в межах країн ЄС, 15,3 мільярди – військова допомога і майже 2 мільярди – гуманітарна.

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